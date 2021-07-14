Глава района в Челябинске получил представление за падение ребенка в колодец в сквере

Глава Центрального района Челябинска получил представление прокурора после падения ребенка в колодец в сквере, сообщилив пресс-службе областной прокуратуры.

В мае в сквере около ЮУрГУ мальчик наступил на люк колодца и частично провалился. Прокуратура установила, что колодец эксплуатируется администрацией района для подачи воды к фонтану. Люк колодца неплотно прилегает к опорным поверхностям. Мэрия района уже провела работы по закреплению люка путем электросварных работ, а также по засыпке колодца.

Главе района прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.