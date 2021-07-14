14 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
пакистан (2007) | Фото: www.america-russia.net

Пекин шокирован гибелью восьми китайцев в Пакистане

Жертвами взрыва автобус на севере Пакистана стали, помимо двух граждан этой страны, восемь китайских специалистов.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин осуждает произошедшее и шокирован этим. Поблагодарив пакистанские власти за принятые меры по помощи раненным (точное количество которых пока не известно), Чжао Лицзянь призвал их поймать преступников, сурово наказать и эффективно защитить безопасность китайского персонала, учреждений и проектов в Пакистане.

Китайские объекты "Пояса и пути" в Пакистане периодически становятся мишенями боевиков. В 2019 г. близ порта Гвадар при нападении на автобус были похищены и убиты 14 человек. Ещё ранее двое китайцев стали жертвами террористов в пакистанской провинции Белуджистан.

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Теги: Китай, Пакистан



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