В ОП предложили ввести возможность изменения выбора при дистанционном голосовании

В Общественной палате России предложили предусмотреть возможность изменения выбора при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По мнению руководителя рабочей группы ОП РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадима Виноградова, так избиратель сможет избежать давления со стороны кого-либо. Даже если кто-то пожелает посмотреть, как избиратель голосует, то потом он сможет оказаться от своего выбора.

По словам Виноградова, ДЭГ пользуется большой популярностью. В прошлом году на голосовании по поправкам в Конституцию такой возможностью в нескольких регионах воспользовались до 30% избирателей, в этом году эта цифра может вырасти до 40%, полагает он. Также общественник считает, что явка на ДЭГ бывает очень высокой.