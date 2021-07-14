14 Июля 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

В ОП предложили ввести возможность изменения выбора при дистанционном голосовании

В Общественной палате России предложили предусмотреть возможность изменения выбора при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По мнению руководителя рабочей группы ОП РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадима Виноградова, так избиратель сможет избежать давления со стороны кого-либо. Даже если кто-то пожелает посмотреть, как избиратель голосует, то потом он сможет оказаться от своего выбора.

По словам Виноградова, ДЭГ пользуется большой популярностью. В прошлом году на голосовании по поправкам в Конституцию такой возможностью в нескольких регионах воспользовались до 30% избирателей, в этом году эта цифра может вырасти до 40%, полагает он. Также общественник считает, что явка на ДЭГ бывает очень высокой.

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Теги: общественная палата, дэг, дистанционное голосование, выборы



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