Гособвинение запросило для Бусылко и Чуличкова 11 лет колонии

На сегодняшнем заседании по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, гособвинитель запросил 11 лет колонии строгого режима для каждого обвиняемого. Помимо этого, каждый из них должен выплатить штраф.

"Гособвинитель просил суд назначить обвиняемым штраф в размере 10 млн руб., лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет, а также лишить специальных званий – полковника юстиции и старшего советника юстиции", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Предполагаемая мера наказания была озвучена и в отношении адвоката Владислава Вострецова, которого обвиняют в даче взятки. Для него запросили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 6,5 млн руб. Помимо этого ему могут запретить заниматься деятельностью, которая связана с представлением интересов физических и юридических лиц в суде, а также занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на пять лет.

Напомним, экс-силовикам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант - адвокат Владислав Вострецов - проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. 25 мая перед началом процесса адвокат Бусылко потребовала сделать заседание полностью закрытым. Ранее суд уже решил закрыть от СМИ оглашение обвинительного заключения по этому делу.