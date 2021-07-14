14 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов (2021) | Фото: Накануне.RU

Гособвинение запросило для Бусылко и Чуличкова 11 лет колонии

На сегодняшнем заседании по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, гособвинитель запросил 11 лет колонии строгого режима для каждого обвиняемого. Помимо этого, каждый из них должен выплатить штраф.

"Гособвинитель просил суд назначить обвиняемым штраф в размере 10 млн руб., лишить права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет, а также лишить специальных званий – полковника юстиции и старшего советника юстиции", – сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Предполагаемая мера наказания была озвучена и в отношении адвоката Владислава Вострецова, которого обвиняют в даче взятки. Для него запросили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 6,5 млн руб. Помимо этого ему могут запретить заниматься деятельностью, которая связана с представлением интересов физических и юридических лиц в суде, а также занимать должности в органах государственной и муниципальной власти сроком на пять лет.

Напомним, экс-силовикам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Еще один фигурант - адвокат Владислав Вострецов - проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. 25 мая перед началом процесса адвокат Бусылко потребовала сделать заседание полностью закрытым. Ранее суд уже решил закрыть от СМИ оглашение обвинительного заключения по этому делу.

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Теги: Бусылко, Чуликов, суд, взятка



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