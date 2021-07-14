Среди кандидатов, подавших документы на сентябрьские выборы, пока нет иноагентов - ЦИК

Центральная избирательная комиссия России пока не обладает информацией о подаче документов на выборы кандидатами-иноагентами или кандидатами, которые аффилированы с иноагентами, сообщила сегодня в Общественной палате России секретарь ЦИК России Наталья Бударина. Она напомнила, что обновленное законодательство обязывает таких кандидатов указывать свою принадлежность к иноагентам или причастность к работе иноагентов.

Начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина отметила, что сейчас есть реестр физлиц-иноагентов (это пятеро журналистов), есть реестр НКО-иноагентов. А вот реестра незарегистрированных объединений-иноагентов пока нет, поэтому и Роскомнадзор в случае чего не сможет принять в отношении них никаких мер. Также в ведомстве предвидят сложности в выявлении аффилированных с иноагентами лиц – они могли быть не только учредителями, но и работниками таких организаций, и выявить это не всегда бывает просто.

Денискина прокомментировала и другие новеллы законодательства. Так, теперь будет расширен период мониторинга в "дни тишины" – из-за многодневного голосования. Также теперь избиркомы и Роскомнадзор должны выявлять нарушения агитации в сети. Денискина сообщила, что решении о наличии нарушения всегда принимает избирательная комиссия, а надзорный орган может только выявить признаки нарушения. Также она отметила, что прямое обращение граждан в РКН с жалобами на агитацию не предусмотрено, гражданам следует обращаться в избирательные комиссии. Ее коллега Юрий Киселев добавил, что региональные избиркомы будут направлять документы о выявленных нарушениях в Роскомнадзор в электронном виде.

Руководитель рабочей группы по вопросам общественного контроля за дистанционным электронным голосованием ОПР Александр Малькевич вообще выразил сомнения в целесообразности существования "дня тишины" в условиях, когда есть интернет, информирование часто нельзя отличить от агитации, а традиционные СМИ оказываются "скованы" устаревшими нормативами и правилами. Впрочем, рассматривать возможный отказ от "дня тишины" Малькевич предлагает уже после грядущих сентябрьских выборов.