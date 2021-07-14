14 Июля 2021
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Суд оставил блогера Хованского в СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд оставил под стражей блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.

"Суд исключил довод о том, что Хованский может продолжить заниматься преступной деятельностью", - сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

В остальном постановление районного суда оставлено без изменений.

В июне Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал видеоблогера до 8 августа текущего года по обвинению в призывах к терроризму и его оправдании. Сам Хованский просил для себя домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее стало известно о задержании Хованского по подозрению в призывах к терроризму за песню про "Норд-Ост". У него прошли обыски, после чего Хованского увезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Хованский признал вину и раскаялся.

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Теги: юрий хованский, призывы к терроризму



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