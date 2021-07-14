Евросоюз отправит более сотни военных в Мозамбик

Военнослужащие стран Европейского союза займутся в Мозамбике обучением местных вооруженных сил.

Ситуация с радикалами в Мозамбике стала критической, в связи с чем Евросоюз принял решение об отправке в африканское государство 120 военных. Они займутся обучением вооруженных сил страны, которые в настоящий момент неспособны самостоятельно противостоять многочисленных вооруженным группировкам.

Согласно плану, европейские военные будут прибывать в Мозамбик с сентября по октябрь. Их разместят неподалеку от столицы страны Мапуту в провинции Маника. Операцию будет возглавлять французский вице-адмирал, а руководить совместными силами — бригадный генерал из Португалии, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Европейские военнослужащие будут обучать мозамбикских коллег обращению с гражданскими лицами, соблюдению прав человека и международного права.

Ранее в Мозамбик уже прибыли военнослужащие из Руанды, которые помогают местным силовикам в операциях против боевиков.

Это уже далеко не первая попытка правительства Мозамбика привлечь к борьбе с террористами иностранные силы. Ранее в стране работали охранные компании из Франции, южноафриканские ЧВК и другие силы. Большинство из них бежали из Мозамбика, узнав о жестокости и силе противника.

Наибольшую эффективность показали российские силы, среди которых, по слухам, были бойцы «ЧВК Вагнера». Они были приглашены в республику для обеспечения безопасности на президентских выборах в 2019 году. За время российского присутствия в стране не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с террористической активностью. На следующий день после выборов россияне покинули страну.

Попытки мозамбикских властей противостоять террористической угрозе на северо-востоке страны, рядом с богатыми газом месторождениями, пока не принесли никаких результатов. Провинция Кабу-Делгаду практически полностью находится под контролем террористов, присягнувших на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ).

Джихадисты регулярно совершают нападения на местных жителей и силовиков. На минувшей неделе в результате двух терактов в Кабу-Делгаду погибли военнослужащие Мозамбика. Боевики похитили оружие, технику и боеприпасы.

Если раньше радикалы атаковали правительственные силы на лодках, мотоциклах и с холодным оружием, то теперь, благодаря попустительству силовиков, они завладели множеством единиц оружия, боеприпасов и военной техники, что существенно осложняет контртеррористические операции.