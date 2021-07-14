В депутаты Госдумы уже выдвинулось 4270 россиян

Центральная избирательная комиссия России озвучила данные по регистрации на предстоящие сентябрьские выборы.

Так, на 13 июля 15 партий из 15 представили в комиссию документы о проведенных предвыборных съездах, заверены семь федеральных списков.

От 15 партий выдвинуто 4270 кандидатов в депутаты Госдумы. Подали документы 2214 кандидатов-одномандатников, самовыдвиженцев всего 174 человека.

На выборах губернаторов выдвинулось 44 человека от 13 партий, максимальное число кандидатов зафиксировано в Хабаровском крае – восемь человек. Более 6,3 тыс. кандидатов будет претендовать на места в региональных заксобраниях.