Обязательную вакцинацию в Москве вынесут на общественное голосование

В Москве пройдет онлайн-голосование по обязательной вакцинации определенных групп населения, об этом сообщил главный редактор "Эхо Москвы" и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По его данным, электронное голосование намечено на 29-30 июля. "Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов", — добавил журналист.

Напомним, в июне главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Привиться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.Ритейл уже сообщил, что не успевает привить такое количество сотрудников в положенный срок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации россиян от коронавируса. Теперь ставится новая цель: вместо 60% надо иммунизировать не менее 80%-90% населения, говорится в сообщении на сайте кабмина. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву.