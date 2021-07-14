Саммит Си и Байдена не за горами? В Китае ждут заместителя госсекретаря США

КНР и США, вероятно, начинают подготовку к встрече между лидерами двух стран.

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, на следующей неделе в Тяньцзинь должна прибыть замглавы Госдепартамента Вэнди Шерман. Там ей предстоит встреча с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном. Они должны обсудить подготовку к переговорам между главами внешнеполитических ведомств Пекина и Вашингтона, на которых, в свою очередь, должна состояться подготовка к саммиту Си Цзиньпина и Джо Байдена.

11 февраля председатель КНР и президент США проводили телефонные переговоры, а в марте состоялась встреча Ван И и Энтони Блинкена в Анкоридже. Однако к сколь-нибудь заметному потеплению в отношениях Китая с Соединёнными Штатами это не привело.