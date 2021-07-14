ЦИК попросил губернаторов не мешать сбору подписей в регионах

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попросила губернаторов не оказывать давления на избирательный процесс и не препятствовать сбору подписей. По ее словам, "есть не очень хорошие примеры", в ряде субъектов жалуются на ограничения со стороны властей.

Также Памфилова сообщила о процессе вакцинации среди членов избиркомов самых разных уровней. "У нас идет режим вакцинации, очень неплохо идет. Но слабо идет процесс в Ярославской области и Санкт-Петербурге (около 16% членов комиссий вакцинировано), во Владимирской области (18%). Лучше всего в Белгородской, Московской областях, Чечне – там под 70%. Мы не заставляем, но настоятельно рекомендуем", - отметила Памфилова.