14 Июля 2021
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Зверев – о вакцинах и научном подходе

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Екатеринбург, сбор подписей, митинг, пикет за ужесточение уголовной ответственности в отношении живодеров (2016) | Фото: Накануне.RU

ЦИК попросил губернаторов не мешать сбору подписей в регионах

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попросила губернаторов не оказывать давления на избирательный процесс и не препятствовать сбору подписей. По ее словам, "есть не очень хорошие примеры", в ряде субъектов жалуются на ограничения со стороны властей.

Также Памфилова сообщила о процессе вакцинации среди членов избиркомов самых разных уровней. "У нас идет режим вакцинации, очень неплохо идет. Но слабо идет процесс в Ярославской области и Санкт-Петербурге (около 16% членов комиссий вакцинировано), во Владимирской области (18%). Лучше всего в Белгородской, Московской областях, Чечне – там под 70%. Мы не заставляем, но настоятельно рекомендуем", - отметила Памфилова.

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Теги: цик, сбор подписей, вакцинация, элла памфилова



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