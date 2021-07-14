Алексей Текслер посетит поселки, пострадавшие от лесных пожаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Нагайбакский и Карталинский районы, пострадавшие от лесных пожаров.

Рабочий визит запланирован на 17 июля. Алексей Текслер встретится с главой Нагайбакского района Иваном Сурменевым и посетит поселки Джабык и Запасное, где проконтролирует ход ликвидации последствий пожаров и проведет заседание оперативного штаба.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.