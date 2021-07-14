Производители предупредили о риске подорожания соли

Соледобывающие предприятия столкнулись с дефицитом полувагонов, что может грозить срывом поставок и резким ростом цен на соль из-за удорожания перевозок.

Заявки компаний удовлетворяются только на 50%, пишет "Коммерсантъ".

В крупнейшем производителе соли в России — оренбургской "Руссоли" отмечают, что ситуация может привести к снижению запасов соли до критического уровня.

"Руспродсоюз" попросил вмешаться в ситуацию министра транспорта Виталия Савельева.

В прошлом году рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса привели к резкому росту спроса на пищевую соль - на 20%. Отмечалось, что производители могут повысить цены, воспользовавшись этой ситуацией. Многие компании и месторождения по своему состоянию не могут увеличить объемы производства соли в краткие сроки, так как для этого нужны внушительные инвестиции.