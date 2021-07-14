Памфилова пообещала "сюрпризы" для тех, кто попытается проголосовать дважды на выборах в Госдуму

Россияне, живущие за рубежом, смогут проголосовать на выборах в Госдуму как обычно – по предъявлению паспорта, без каких-либо дополнительных процедур регистрации.

При этом Центральная избирательная комиссия России помнит о "единичных случаях попыток двойного голосования на зарубежных избирательных участках" в прошлом году, заявил член ЦИК Павел Андреев. Но комиссия собирается исходить из презумпции невиновности и не считает возможным ограничивать избирательные права наших соотечественников за рубежом.

"Мы подготовили кое-какие сюрпризы для провокаторов, которые попытаются проверить систему на прочность и проголосовать не один раз. Их ждет не только административная ответственность", - заявила на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.