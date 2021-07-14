14 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
топор (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Суд вынес приговор уральцу, зарезавшему своего бригадира из-за придирок в работе

Житель Невьянска, работавший в Верхнем Дуброво, признан виновным в убийстве бригадира на почве личной неприязни. По словам самого осужденного, начальник постоянно придирался к нему из-за работы, от чего у 24-летнего разнорабочего и возникли мысли о расправе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, потерпевший и осужденный проживали в одном арендованном доме, пока выполняли работы в Верхнем Дуброво. На протяжении некоторого времени подсудимый при общении со знакомыми высказывал недовольство тем, что бригадир постоянно предъявляет к нему различные претензии по работе и в быту. Когда ситуация достигла точки кипения, чему способствовал и выпитый разнорабочим алкоголь, мужчина вооружился колуном и, зайдя в комнату своего начальника, нанес ему несколько ударов в область головы. Затем злоумышленник взял нож и причинил им удар своему оппоненту в область шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия.

"После расправы над начальником подозреваемый не спешил покидать место происшествия. Напротив, он стал снимать на свой сотовый телефон видео, запечатлевая не только окровавленного потерпевшего, но и цинично комментируя происходящее. После съемки он разослал видеозапись своим знакомым, сообщив, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел. Затем он попытался сжечь в печке нож, выступивший орудием преступления, однако полностью уничтожить улику не смог. Впоследствии клинок с оплавившейся рукояткой и колун со следами вещества бурого цвета были обнаружены", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: бригадир, убийство, колун, нож, суд



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