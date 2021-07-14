Под наблюдением видеокамер будут участки, на которых голосуют 80% избирателей - ЦИК

Центральная избирательная комиссия России одобрила порядок видеонаблюдения, которое будет организовано на трехдневных выборах в сентябре этого года.

По словам первого зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, в мире нет подобных прецедентов: "Это дорогое удовольствие, которое себе может позволить не каждая страна". При этом Булаев то и дело ссылался на ограниченность в финансах: "Бюджет формировался не сегодня и не вчера, а решение о многодневном голосовании было принято недавно. Трехдневного видеонаблюдения не было никогда. Предлагаемая модель учитывает наши финансовые возможности".

Он сообщил, что на выборах в Госдуму в 2016 году видеонаблюдением были охвачены участки, на которых голосуют около 30% избирателей. Сейчас объектов видеонаблюдения будет около 50 тыс., под камерами будут участки, на которых голосует порядка 80% избирателей.

Камеры включатся в 8:00 16 сентября – за день до голосования – для настройки и фокусировки. Камеры не перестанут работать с окончанием первого дня голосования, они будут круглосуточно включены до того момента, когда протокол комиссии будет введен в систему ГАС "Выборы". Видео будет записываться минимум трое суток.

После окончания голосования видеоматериалы будут храниться у оператора ("Ростелеком") три месяца.

Доступ к трансляциям политические партии будут иметь по всей стране, кандидаты-одномандатники – в своем одномандатном округе, кроме того, все партии и другие участники выборов смогут получить доступ к видео в так называемых центрах наблюдения – их будут создавать на базе общественных палат регионов.

Камеры будут нацелены на места со списками избирателей, места, где выдаются бюллетени, на стационарные и передвижные ящики для голосования, места перемещения бюллетеней, сейфы с бюллетенями и с сейф-пакетами и т.д. Также Булаев попросил избирательные комиссии крупно подписать все объекты, попадающие в зону видимости, чтобы не было вопросов, например, когда из передвижного ящика бюллетени перекидывают в стационарный (многие воспринимают такие кадры как вброс).

Член ЦИК Александр Курдюмов добавил, что остается ряд УИКов, где наблюдения камер не будет – в таких местах рекомендовано организовать работу видеорегистраторов. Они должны работать круглосуточно, а если для этого требуется освещение – его тоже надо обеспечить в режиме 24 часов.