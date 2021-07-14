14 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
приборы учета электроэнергии, счетчик, ОДН (2015) | Фото: anti-maidan.com

На Южном Урале СНТ задолжали за электроэнергию более 25 млн рублей

В Челябинской области садоводческие товарищества задолжали за электроэнергию более 25 млн рублей. Под угрозой отключения из-за огромных долгов СНТ в середине лета оказались тысячи садоводов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралэнергосбыта".

Порядка 22 млн рублей должны садоводческие товарищества, расположенные под Челябинском. Антирейтинг возглавил СНТ "Жилищник" с долгом в 5,6 млн рублей. На втором месте - СНТ "Электрометаллург" с долгом 4,8 млн рублей. На третьем - СНТ «Станкостроитель-2", долг 3,1 млн рублей.

"Без принятия руководством СНТ эффективных действий для погашения долгов поставщик ресурсов имеет право и будет использовать все меры для взыскания задолженности, предусмотренные законодательством, включая банкротства", - говорится в сообщении.

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Теги: СНТ, электроэнергия, долг,



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