На Южном Урале СНТ задолжали за электроэнергию более 25 млн рублей

В Челябинской области садоводческие товарищества задолжали за электроэнергию более 25 млн рублей. Под угрозой отключения из-за огромных долгов СНТ в середине лета оказались тысячи садоводов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралэнергосбыта".

Порядка 22 млн рублей должны садоводческие товарищества, расположенные под Челябинском. Антирейтинг возглавил СНТ "Жилищник" с долгом в 5,6 млн рублей. На втором месте - СНТ "Электрометаллург" с долгом 4,8 млн рублей. На третьем - СНТ «Станкостроитель-2", долг 3,1 млн рублей.

"Без принятия руководством СНТ эффективных действий для погашения долгов поставщик ресурсов имеет право и будет использовать все меры для взыскания задолженности, предусмотренные законодательством, включая банкротства", - говорится в сообщении.