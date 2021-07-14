14 Июля 2021
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встреча по логопарку (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге утвердили проект ТЛЦ у озера Шарташ за 11 млрд рублей

Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский", который появится вблизи п. Калиновский и озера Шарташ. Информация об этом опубликована в "Екатеринбургском вестнике".

Согласно плану, общая территория под строительство составляет 162 га, на которых инвестор проложит железнодорожные пути и контейнерные площадки. В последних будут храниться как продовольственные товары, так и посылки из интернет-магазинов. Всего инвестор планирует вложить в проект около 11 млрд руб.

Проект логоцентра рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рфПроект логоцентра рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рф

За объекты ТЛЦ ответственен "Екатеринбургский транспортный терминал", который собирается запустить первую очередь строительства уже в следующем году. Завершить все работы планируется к 2024 г.

Из 162 га 123 уйдет под логоцентр, а 6,6 га – под приемно-отправочный парк станции Аппаратная. 1,6 км ул. Мурзинская будет отреставрировано. Помимо этого в проекте предусмотрено строительство дублирующего проезда протяженностью 1,2 км, а также тротуары и велодорожки.

Напомним, что жители поселка Калиновский в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями. Помимо этого активисты продолжают протестные акции в центре Екатеринбурга против строительства торгово-логистического центра.

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Теги: ТЛЦ, логопарк, Шарташ, проект, Екатеринбург



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