Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за COVID-19

Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в слухи о госпитализации из-за коронавируса.

"У вас неверные сведения!", — заявил он телеканалу "Звезда".

Как сообщил РИА Новости представитель 71-летнего актера, Боярский находится дома, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.

Ранее СМИ распространили информацию, что артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19. По данным Telegram-канала Mash, актер болеет уже седьмой день.

Напомним, в начале года Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В феврале также сообщалось о его госпитализации. У артиста была повышенная температура и слабость. Пятый канал сообщил, что экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.