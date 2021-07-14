14 Июля 2021
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Происшествия
михаил боярский, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за COVID-19

Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в слухи о госпитализации из-за коронавируса.

"У вас неверные сведения!", — заявил он телеканалу "Звезда".

Как сообщил РИА Новости представитель 71-летнего актера, Боярский находится дома, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.

Ранее СМИ распространили информацию, что артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу с COVID-19. По данным Telegram-канала Mash, актер болеет уже седьмой день.

Напомним, в начале года Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В феврале также сообщалось о его госпитализации. У артиста была повышенная температура и слабость. Пятый канал сообщил, что экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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Теги: михаил боярский, коронавирус



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