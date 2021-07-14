В Нижневартовске по нацпроекту построят дорогу

В Нижневартовске начались работы по подготовке к строительству нового участка улицы Северной. Возведение участка к новым микрорайонам от улицы Интернациональной до улицы Фармана Салманова ведется в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда", сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Земельный участок, где будет проходить дорога, достаточно обводненный из-за болотистой местности. Сейчас подрядчик работает над выторфовкой – удалением пористого и ненадежного вида грунта и замещением его песком, чтобы в дальнейшем исключить вероятность проседания основания дороги. Эти работы должны быть завершены в ноябре", - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства" Иван Силецкий.

Протяженность нового участка дороги, которая будет по две полосы для движения автотранспорта в каждую сторону, - более 1 км. Строителям предстоит проложить инженерные коммуникации для освещения и дождевой канализации, создать тротуары и велодорожку, предусмотреть четыре парковочных кармана под остановку общественного транспорта.

"Строительство этой дороги – долгожданное событие. Она позволит разгрузить улицы Интернациональную и Ханты-Мансийскую с восточной стороны города. Это создаст более комфортные условия для жителей города, а также будет стимулом для строителей к освоению новых территорий, так как вопрос транспортной доступности будет уже решен", - отметил заместитель председателя комитета гордумы по городскому хозяйству и строительству Дмитрий Давыдов.

Добавим, что между правительством округа и Минстроем России подписано соглашение о финансировании строительства дороги (программа "Стимул"), которая предполагает развитие жилищного строительства в городе. На возведение улицы Северной, а также дороги по улице Салманова выделено 841 млн руб. В следующем году на этих участках начнутся работы по укладке щебня и асфальтобетонной смеси. Строительство улиц пройдет в три этапа. В данный момент работы проводит подрядная организация ООО "Шипка".