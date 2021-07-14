Свердловский Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия с участием более 500 человек

Из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации на территории Свердловской области, региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ранее заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в Свердловской области отменяются мероприятия с участием 1000 и более человек. Однако позднее, после выхода постановления главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 №18, с учетом показателей распространения заболеваемости COVID-19 в Свердловской области, стало ясно, что под запрет попадают все массовые мероприятия с участием 500 и более человек", - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По состоянию на 12 июля 2021 г. коэффициент распространения инфекции составляет 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР – 431,7 на 100 тыс. населения. Таким образом, учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области, на сегодняшний день допускается проведение массовых мероприятий только в условиях ограничений.