14 Июля 2021
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Общество
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Гинцбург назвал срок начала вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, передает РИА Новости.

Гинцбург напомнил, что с 5 июля в Москве ведется исследование вакцины "Спутник V" для подростков. Для участия в нем выбрали сто детей в возрасте 12–17 лет. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 ребенок. У двух детей была температура около 37 градусов.

Как сообщалось, исследование продлится год, детям будут вводить тот же препарат, что и взрослым, но в меньшей дозировке.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус ранее пояснил, зачем понадобилась вакцинация подростков. По его словам, новый штамм коронавирусной инфекции целится в детей, делая их "резервуаром" для мутаций вируса. Без вакцинации юных россиян невозможно защитить старшее поколение.

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Теги: вакцинация, коронавирус, подростки



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