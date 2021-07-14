Гинцбург назвал срок начала вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, передает РИА Новости.

Гинцбург напомнил, что с 5 июля в Москве ведется исследование вакцины "Спутник V" для подростков. Для участия в нем выбрали сто детей в возрасте 12–17 лет. 6 июля первый компонент вакцины получил 21 ребенок. У двух детей была температура около 37 градусов.

Как сообщалось, исследование продлится год, детям будут вводить тот же препарат, что и взрослым, но в меньшей дозировке.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус ранее пояснил, зачем понадобилась вакцинация подростков. По его словам, новый штамм коронавирусной инфекции целится в детей, делая их "резервуаром" для мутаций вируса. Без вакцинации юных россиян невозможно защитить старшее поколение.