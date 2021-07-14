14 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Жители Челябинской области закидали камнями сотрудников ГИБДД

В Чебаркуле в отношении 20-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД, сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ 2114 для проверки документов. Полицейские заметили явные признаки опьянения у женщины, которая находилась за рулем, и предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Она отказалась. В машине также было двое мужчин.

"Пассажиры автомобиля, а также мать девушки, выражаясь нецензурной бранью, проявляя агрессию, применив насилие не опасное для жизни сотрудников полиции, нанесли им ушибы, в том числе камнями, и телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали всех участников. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении остальных участников, применивших насилие в отношении представителей власти.

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Теги: полицейский, нападение, сотрудник ГИБДД,



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