Сотрудник компании сотовой связи в Екатеринбурге оформлял на горожан рассрочку, используя доступ к базе данных

Сотрудник салона сотовой связи, который располагался в торговом развлекательном центре "Академический" в Екатеринбурге, предстанет перед судом за покушение на мошенничество в крупном размере. Обвиняемый 1993 г.р., имея доступ к базе данных клиентов, оформлял на них рассрочку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гражданин занимал должность менеджера по продажам с августа по ноябрь 2020 г. Между сотовой компанией и банком был заключен договор по сбору данных и оформлению на клиентов, в случае положительного ответа банка, карт рассрочки. Этим обвиняемый и воспользовался.

Желая присвоить себе денежные средства, сотрудник салона оформлял на клиентов компании без их ведома карты рассрочки. Таким образом обвиняемый успел воспользоваться личными данными пятью ни о чем не подозревающих граждан, послу чего полученными картами осуществил покупки товаров на общую сумму свыше 163 тыс. руб. При этом злоумышленник намеревался присвоить 315 тыс. руб. – максимальную сумму, доступную для кредита, однако не успел довести преступный умысел до конца, так как банк заблокировал карты.

Прокуратура направила уголовное дело в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до шести лет.