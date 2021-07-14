14 Июля 2021
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Общество В России
Парк &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские семьи назвали доход для сведения концов с концами в период пандемии

Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Опрос проводили во всех регионах в октябре-ноябре 2020 года с охватом более ста тысяч домохозяйств.

Самыми требовательными к величине минимального дохода оказались молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи).

По данным ведомства, трудности с деньгами испытывает 75,7% семей.

В 2018 году минимально необходимый доход, по оценке россиян, составлял 58,5 тысяч рублей. При этом трудности испытывало большее число домохозяйств - 79,5%.

Как сообщалось, россияне за первое полугодие 2020 года рекордно сократили потребительские расходы - в среднем на 11,5 тысяч рублей.

Такое сокращение является максимальным с 2006 года. По данным экспертов, одной из главных причин стало желание накопить финансовую подушку на случай последующего кризиса. Объем сбережений на фоне пандемии стал выше почти в пять раз.

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Теги: семьи, минимальный доход



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