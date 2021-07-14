Палаточный городок в Екатеринбурге, возведенный к Царским дням, будет работать два дня

В Екатеринбургской епархии рассказали о графике работы палаточного городка, возведенного у Храма-на-крови.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, городок появился в преддверии главных событий Царских дней. Паломники, прибывающие в уральскую столицу, смогут бесплатно воспользоваться его услугами. Там будут работать медпункт (в этом году это фельдшерско-акушерский пункт, в котором можно будет получить врачебную консультацию и неотложную помощь), камеры хранения, комната матери и ребенка. Также установлены баки с питьевой водой, умывальники, туалеты и контейнеры для мусора.

Как уточнили в епархии, паломники в городке смогут отдохнуть в палатках на туристических ковриках. А в камерах хранения можно будет оставить свои вещи, чтобы принять участие в главных событиях Царских дней налегке. В городке будут находиться добровольцы, чтобы помочь сориентироваться и получить необходимую помощь и информацию.

Работать палаточный городок будет круглосуточно: откроется он 15 июля в 9:00 и завершит свою работу 17 июля в 12:00. Также там разместится бесплатная полевая кухня, она будет работать 15 и 16 июля с 12:00 до 15:00 и 16 июля с 18:00 до 20:00.

Как заверили в Екатеринбургской епархии, в 2021 году Царские дни пройдут с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как будут проходить массовые мероприятия в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, хоть они и не согласованы с Роспотребнадзором, "никто никого вязать не будет".