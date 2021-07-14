Палаточный городок в Екатеринбурге, возведенный к Царским дням, будет работать два дня

14 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Военные палатки, храм на крови, царские дни (2021) | Фото: Накануне.RU

Палаточный городок в Екатеринбурге, возведенный к Царским дням, будет работать два дня

В Екатеринбургской епархии рассказали о графике работы палаточного городка, возведенного у Храма-на-крови.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, городок появился в преддверии главных событий Царских дней. Паломники, прибывающие в уральскую столицу, смогут бесплатно воспользоваться его услугами. Там будут работать медпункт (в этом году это фельдшерско-акушерский пункт, в котором можно будет получить врачебную консультацию и неотложную помощь), камеры хранения, комната матери и ребенка. Также установлены баки с питьевой водой, умывальники, туалеты и контейнеры для мусора.

Как уточнили в епархии, паломники в городке смогут отдохнуть в палатках на туристических ковриках. А в камерах хранения можно будет оставить свои вещи, чтобы принять участие в главных событиях Царских дней налегке. В городке будут находиться добровольцы, чтобы помочь сориентироваться и получить необходимую помощь и информацию.

Военные палатки, храм на крови, царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Работать палаточный городок будет круглосуточно: откроется он 15 июля в 9:00 и завершит свою работу 17 июля в 12:00. Также там разместится бесплатная полевая кухня, она будет работать 15 и 16 июля с 12:00 до 15:00 и 16 июля с 18:00 до 20:00.

Как заверили в Екатеринбургской епархии, в 2021 году Царские дни пройдут с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как будут проходить массовые мероприятия в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, хоть они и не согласованы с Роспотребнадзором, "никто никого вязать не будет".

Военные палатки, храм на крови, царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: городок, Царские дни, епархия, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.07.2021 13:36 Мск Креков: массовые мероприятия не согласованы, но вязать никто никого не будет
Ранее 13.07.2021 09:21 Мск В Екатеринбурге окончательно отменили крестный ход в "Царские дни"
Ранее 12.07.2021 12:37 Мск В ногах правды нет: в резиденции губернатора предложили заменить крестный ход на автопробег
Ранее 11.07.2021 10:53 Мск "Иннопром можно, крестный ход нет". Священники обвиняют губернатора в двойных стандартах
Ранее 09.07.2021 12:23 Мск Бидонько: Крестного хода в Екатеринбурге не будет
Ранее 09.07.2021 10:12 Мск Власти и силовики "в шоке" от намерений Екатеринбургской епархии провести крестный ход
Ранее 09.07.2021 06:16 Мск Митрополит подтвердил проведение крестного хода вопреки запрету губернатора Куйвашева
Ранее 08.07.2021 20:32 Мск "Губернатор высказался, как ему удобно". Епархия не стала отменять "Царские дни"
Ранее 08.07.2021 11:14 Мск В Свердловской области отменили крестный ход в Царские дни


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети