В Екатеринбурге учредили фонд реконструкции и поддержки больницы в Зеленой Роще

В Екатеринбурге создан фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. В состав учредителей вошли Козицын Андрей Анатольевич, Симановский Андрей Моисеевич и АО «Русская Медная Компания». Директором утверждена Татьяна Прусевич, которая также входит в руководство Фонда святой Екатерины.

Предполагается, что Фонд займется восстановлением заброшенной больницы в Зеленой Роще, которая закрылась в 2000 году, сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины.

«Пока рано говорить о каких-то конкретных шагах в этом проекте. Идет большая юридическая работа, которая займёт какое-то время. Объект сложный и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения его внутреннего состояния», - комментирует Прусевич.

Стоит напомнить, что комплекс клинической больницы скорой помощи по улице 8 Марта, 78а является памятником архитектуры, но вот уже более двух десятков лет находится в неприлично заброшенном состоянии. В начале июля стало известно, что региональные власти обратились к федеральным с просьбой исключить больницу из реестра объектов культурного наследия, чтобы на месте старого здания было возможно создать многофункциональный медицинский центр.

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины с апреля 2020 года оказывают регулярную поддержку системе здравоохранения Свердловской области, Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский выделили на борьбу с пандемией коронавируса более 1,8 млрд. рублей.