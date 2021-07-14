14 Июля 2021
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Форма российской сборной на Олимпиаде в Токио. (2021) | Фото: ZASPORT / instagram.com/zasport

Для российских олимпийцев подготовили памятку – как отвечать на сложные вопросы журналистов

Российские СМИ сообщили о подготовке специальной памятки для наших олимпийцев, по которой они смогут отвечать на вопросы СМИ и делать посты в соцсетях во время Олимпиады в Токио. По данным "Ведомостей", инструкцию спортсменам разослал Олимпийский комитет России.

В ОКР предупреждают, что спортсменам могут поступать провокационные вопросы, на которые надо аккуратно отвечать. Им также рекомендовано не реагировать на буллинг в соцсетях.

"Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии", - говорится в памятке.

Так, на просьбы высказаться  на политические темы спортсменам предлагают отвечать "No comment". По некоторым темам предлагают высказываться крайне обобщенно и нейтрально, например, по поводу BLM: "Отношение к такому движению – личное дело каждого. Но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

На вопросы про Крым, Донбасс и т.д. предлагается отвечать, что "спорт – вне политики". На счет выступления России под флагом ОКР следует отвечать, что вопросы о санкциях надо адресовать тем, кто их вводил.

Если зададут вопрос про харассмент, следует отвечать в таком ключе: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

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Теги: олимпиада в токио, памятка, инструкция, сми, спортсмены, соцсети



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