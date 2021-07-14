14 Июля 2021
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Политика За рубежом
Президент Кубы Мигель Диас Канель идет со своими последователями после антиправительственной акции протеста в Сан-Антонио-де-лос-Банос, Куба (2021) | Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

МИД Кубы предупредил о риске военной интервенции со стороны США

Просьбы пользователей социальных сетей о гуманитарном вмешательстве на Кубе могут привести к военной интервенции со стороны США. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес, передает Regnum.

"Призывы к гуманитарному вмешательству на Кубе равнозначны просьбам о военной интервенции США", — сказал министр.

Напомним. 11 июля на Кубе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки. В Гаване и еще нескольких городах страны прошли массовые шествия, доходившие до драк с полицией. По меньшей мере один человек погиб, сообщило издание Barrons со ссылкой на кубинское министерство внутренних дел.

Власти Кубы призвали выходить на улицы сторонников и обвинили в подстрекательстве к беспорядкам американцев.

В США, в свою очередь, отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы, но заявили о поддержке протестующих.

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Теги: куба, протесты на кубе, сша



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