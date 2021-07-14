Металлурги Русской медной компании получили ведомственные награды

В Екатеринбурге в резиденции губернатора Свердловской области состоялась торжественная церемония чествования сотрудников Русской медной компании по случаю Дня металлурга. На высшем уровне отмечены профессиональные достижения более пятидесяти человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поздравляю вас с наступающим Днём металлурга. Я благодарю за упорный труд всех, кто получил награды, и передаю поздравления всему коллективу компании. Металлургия - это ещё и сложные механизмы, которые без ваших усилий были бы просто железом. Своей деятельностью вы прославляете Свердловскую область и нашу страну, продолжаете доказывать, что российские компании могут быть конкурентоспособными на международных рынках, могут работать с новыми технологиями, могут делать лучшую в мире продукцию", - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Почётной грамотой министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова награждены четыре сотрудника компании: Алексей Воробьёв, Михаил Новиков, Илья Стариков и Иван Титов. На федеральном уровне отмечен их большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд. Елена Мокерова за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы промышленного производства на территории Свердловской области и в связи с профессиональным праздником Днём металлурга получила почётную грамоту губернатора Свердловской области. Ещё два человека - Кирилл Ирха и Оксана Кобзарева награждены Благодарственными письмами губернатора Свердловской области за добросовестный труд, достижение высоких показателей в работе и большой вклад в развитие организации на территории Свердловской области.

"Получить столь высокую оценку работы - большая честь для всего коллектива Русской медной компании. Тот факт, что мы стоим в этом зале, свидетельствует о верно выбранном направлении работы и о правильной стратегии. Благодарим за оказанное нам доверие и тёплые слова, которые сегодня прозвучали", - подчеркнул вице-президент РМК по общим вопросам Дмитрий Сабуров.

Также сотрудникам компании вручены награды министерства промышленности и науки Свердловской области, Законодательного собрания региона и администрации города.