14 Июля 2021
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Общество Москва
Алена Водонаева татуировка (2012) | Фото:eskysi.livejournal.com

В Москве запустили сервис с временными татуировками с QR-кодами

Служба доставки Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустили сервис по созданию временных татуировок с QR-кодами для москвичей, желающих посетить кафе и рестораны.

"Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", - цитирует РИА Новости пресс-службу Delivery Club.

Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели.

В конце июня Delivery Club и ResearchMe провели исследование, согласно которому 26% россиян планируют вакцинироваться для того, чтобы свободно посещать рестораны. Первой по популярности причиной вакцинации, впрочем, у россиян стала забота о здоровье (55%), так что рестораны только на втором месте. Третья причина – желание свободно путешествовать по миру (16%).

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Теги: татуировка, qr-код, москвичи



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