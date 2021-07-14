14 Июля 2021
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Площадь Свердлова в Новосибирске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Новосибирске из самолёта, вылетавшего в Сургут, высадили пассажира-антимасочника

31-летний житель Сургута, собиравшийся 12 июля вернуться в экономическую столицу Югры из Новосибирска, был высажен из самолёта из-за отказа надеть маску, сообщили Накануне.RU в УТ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Пассажир не выполнил требования экипажа и командира воздушного судна о соблюдении масочного режима. Представитель авиакомпании отказал ему в перелёте.

Транспортные полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть. Он привлечен к административной ответственности по статьям "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

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Теги: Новосибирск - Сургут, пассажир, маска



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