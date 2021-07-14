За сутки в Челябинской области коронавирус выявили у 283 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки у 283 подтвержден COVID-19, тринадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 69 тыс. 822 человек. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 614 заболевших. За сутки выписаны 131 человек, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 822 пациента.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек, из них двенадцать непосредственно от COVID-19, еще у одного человека коронавирус был сопутствующим заболеванием.