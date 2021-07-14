Арестовано имущество бизнесмена Быкова на 50 млн рублей

Суд наложил арест на имущество красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова на сумму более 50 миллионов рублей.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в числе арестованных объектов - два земельных участка площадью более 5 тысяч квадратных метров, жилой дом и постройки, расположенные в поселке Удачном Октябрьского района Красноярска, нежилые помещения в селе Глядень Емельяновского района Красноярского края.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. В мае началось рассмотрение дела по существу. В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. Коллегию присяжных начали отбирать в апреле, рассмотрение дела будет открытым.

В мае был допрошен один из основных свидетелей обвинения Владимир Татаренков, пишет Regnum. Ранее он не признавал своей вины, поэтому не давал следствию показания, однако изменил свои показания за время отбывания наказания, "не дождавшись поддержки от Быкова".

По словам Татаренкова, он по просьбе Быкова организовал убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Исполнителями стали люди из его окружения. Мотивом убийства стали подозрения Быкова о причастности потерпевших к покушению на его убийство.

Также Быков обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства по найму красноярского бизнесмена. Расследование этого уголовного дела продолжается.