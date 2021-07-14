Жительница Каменска-Уральского взыскала с города компенсацию за травмирование сына на детской площадке

В Каменске-Уральском местная жительница отсудила у ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа" компенсацию морального вреда за травмирование ее шестилетнего сына на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в мае 2019 г. на детской площадке напротив ДК "Металлург". Находясь в сопровождении взрослого, мальчик поднялся на деревянную горку, но из-за ее ветхого ненадлежащего состояния упал. На следующий день семья обратилась в за медицинской помощью, поскольку ребенок жаловался на боль в области носа. Врачи диагностировали ушиб подглазничной области.



"Согласно акту осмотра от июня того же года детская площадка, где травмировался мальчик, действительно находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует требованиям ГОСТа", - рассказали в суде.



Обеспокоенная мать подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского сразу к нескольким учреждениям: МКУ "Управление городского хозяйства", администрации Каменск-Уральского городского округа, ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" и ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа". В нем она просила о компенсации морального вреда, поскольку в связи с полученной травмой ее сыну были причинены физические и нравственные страдания.



При этом суд удовлетворил требования местной жительницы частично, взыскав 3 тыс. руб. компенсации только с ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа". Неудовлетворенный данным исходом ответчик обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Он утверждал, что событие причинения вреда ребенку в суде доказаны не были.

"Исходя из нормативных документов, в частности – Положения об органе местного самоуправления "КУИ Каменск-Уральского городского округа", обязанность учета имущества, в том числе и бесхозяйного, возложена именно на него. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанный ответчик обязан компенсировать истцу моральный вред", - заключила судебная коллегия по гражданским делам, оставив решение суда первой инстанции без изменений.