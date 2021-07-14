Жительница Каменска-Уральского взыскала с города компенсацию за травмирование сына на детской площадке

14 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
детская площадка, дети, детский сад (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Жительница Каменска-Уральского взыскала с города компенсацию за травмирование сына на детской площадке

В Каменске-Уральском местная жительница отсудила у ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа" компенсацию морального вреда за травмирование ее шестилетнего сына на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в мае 2019 г. на детской площадке напротив ДК "Металлург". Находясь в сопровождении взрослого, мальчик поднялся на деревянную горку, но из-за ее ветхого ненадлежащего состояния упал. На следующий день семья обратилась в за медицинской помощью, поскольку ребенок жаловался на боль в области носа. Врачи диагностировали ушиб подглазничной области.

"Согласно акту осмотра от июня того же года детская площадка, где травмировался мальчик, действительно находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует требованиям ГОСТа", - рассказали в суде.

Обеспокоенная мать подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского сразу к нескольким учреждениям: МКУ "Управление городского хозяйства", администрации Каменск-Уральского городского округа, ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" и ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа". В нем она просила о компенсации морального вреда, поскольку в связи с полученной травмой ее сыну были причинены физические и нравственные страдания.

При этом суд удовлетворил требования местной жительницы частично, взыскав 3 тыс. руб. компенсации только с ОМС "Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа". Неудовлетворенный данным исходом ответчик обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Он утверждал, что событие причинения вреда ребенку в суде доказаны не были.

"Исходя из нормативных документов, в частности – Положения об органе местного самоуправления "КУИ Каменск-Уральского городского округа", обязанность учета имущества, в том числе и бесхозяйного, возложена именно на него. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанный ответчик обязан компенсировать истцу моральный вред", - заключила судебная коллегия по гражданским делам, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Каменск-Уральский, травмирование, ребенок, детская площадка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети