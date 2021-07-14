В Москве вакцинировались 70% врачей - мэрия

В Москве почти 70% врачей сделали прививку от коронавируса, сообщила журналистам вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - сообщила Ракова.

Накануне она также рассказала, что в столичном правительстве привиты уже 71% чиновников.

Между тем, к завтрашнему дню – 15 июля – в столице должны быть привиты 60% сотрудников предприятий сферы услуг, в том числе общепита и торговли. В Минпромторге России уже сомневаются, что требование будет выполнено, и готовятся просить у региональных властей переносов контрольных сроков.