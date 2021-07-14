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Происшествия За рубежом
(2005) | Фото: news.bbc.co.uk

Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити оказались информаторы ФБР

Обвиняемый в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза Джозеф Винсент из Флориды является бывшим информатором Управления по борьбе с наркотиками США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Винсент и второй американец гаитянского происхождения, Джеймс Солаж, заявили следователям, что их наняли в качестве переводчиков в команду из 26 колумбийцев.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что несколько задержанных в связи с убийством президента Гаити работали информаторами спецслужб США, в том числе ФБР.

Отметим, ранее посол Гаити в США Бокчит Эдмонд опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ходе нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Глава государства получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки. Глава полиции Гаити заявил, что всего в группу наемников входили не менее 28 человек, среди них - два американца.

Третий американец гаитянского происхождения, Кристиан Эммануэль Санон, был арестован 11 июля. Предполагается, что именно он организовал нападение, пишет Regnum.

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Теги: президент гаити, информаторы фбр



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