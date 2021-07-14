Жители Тюмени могут поздравить город с юбилеем в онлайн-формате

МАЦК "ЦГБС" (Централизованная городская библиотечная система) опубликовала развлекательную программу ко дню города, в которой жители Тюмени смогут принять участие онлайн. Напомним, что 31 июля город отмечает 435-летний юбилей, однако из-за эпидемиологической ситуации значительная часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Поэтический марафон "435 строчек о Тюмени", который продлится до 31 июля, стартовал еще в прошлом месяце. В нем на камеру тюменцы самых разных возрастов зачитывают стихотворения тюменских поэтов. После необходимо выложить видео в социальной сети с хештегом #435строчекотюмени. По завершению все участники получат электронные дипломы.

Также до 25 июля в соцсетях пройдет онлайн-эстафета "#ЯлюблюСвойГородЗа", в котором тюменцы выкладывают на своих страницах фото, рисунки, коллажи, песни, стихотворения и все, что может наиболее креативно показывает любовь горожан к своему городу. При этом, признаться в любви Тюмени будет недостаточно, обязательным условием акции является приглашение к участию своего друга. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Ждет горожан и онлайн-марафон "Поздравь город Тюмень". С 19 по 25 июля в группе "БиблиоК.О.Т. (Книги. Общение. Творчество)" будут публиковаться видеопоздравления с теплыми пожеланиями любимому городу от тюменцев.

Для любителей фотосъемки предусмотрена онлайн-акция Библиотеки №4 "Любимый город – в объективе". Творческие работы, посвященные Тюмени, принимаются в группе библиотеки с 19 июля по 25 июля.