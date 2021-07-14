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камень с перевала Дятлова Юрий Кунцевич (2016) | Фото: Накануне.RU

Глава Фонда памяти группы Дятлова заявил о возможной инсценировке на месте трагедии

Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что на открывшейся в Екатеринбурге выставке о гибели туристов есть несколько артефактов, которые могут указывать на инсценировку на месте трагедии.
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Напомним, выставка открылась 13 июля в музее "Боевая слава Урала" дома офицеров ЦВО. На ней можно увидеть более 30 предметов, найденных на месте гибели группы. Ранее эти экспонаты широкой публике не демонстрировались.

Как заявил Кунцевич телеканалу "Звезда", речь идет об армейской фляжке и стальном шипе, выломанном из отриконенного ботинка. Он считает, что фляжка, обнаруженная в палатке на месте трагедии, не могла принадлежать членам экспедиции, так как они отправились в экспедицию без спирта и вообще были людьми непьющими.

"Мое мнение таково, что те, кто инспирировали установку палатки, или забыли, или подкинули умышленно им спирт. Этот спирт был выпит поисковиками, он оказался обычным спиртом, не метиловый, не отрава какая-то", - отметил Юрий Кунцевич.

выполнены студентами кафедры живописи архитектурной академии. Завкафедрой - Костина Нина Васильевна(2015)|Фото: Накануне.RU

По его словам, стальной шип, выломанный из отриконенных ботинок, также не могли оставить члены группы – у них не было такой обуви. Как заметил президент Фонда памяти группы Дятлова, ботинки такого типа изготавливались на Свердловской фабрике спортивной обуви специально по заказу военных.

По мнению Юрия Кунцевича, оба предмета не были приняты во внимание во время следственных мероприятий. Он добавил, что они требуют пристального внимания и даже официального возобновления дела.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на перевале Дятлова установили памятник, посвященный погибшим в 1959 году студентам.

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Теги: Дятлов, вещи, инсценировка, Кунцевич



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