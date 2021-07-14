"Единая Россия" выяснит, сбивал ли депутат думы Тобольска инспектора ГИБДД

В Тюменской области депутат думы Тобольска или его сын могут быть замешаны в аварии, в которой пострадал сотрудник ГИБДД, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Около 19.00 13 июля была погоня за дорогой иномаркой "Mersedes Benz AMG G 63". Гналась патрульная машина из-за нарушения сплошной линии, остановили на посту у моста. Водитель попытался "договориться", но его начал снимать на телефон инспектор. Водитель забрал телефон у инспектора и попытался скрыться на машине, протащив зацепившегося инспектора по асфальту. После чего, водитель дорогого авто скрылся с места происшествия. У инспектора – ссадины, ушибы головы, локтевого сустава, кистей рук. Кто был за рулем, неизвестно", - написал анонимно автор поста в группе "Криминальный Тобольск" "ВКонтакте".

За рулём, возможно, был сын депутата гордумы Сергея Вакарина Андрей или якобы даже сам политик.

"После наезда на полицейского Сергей скрылся с места происшествия. Позже депутат заявил, что за рулём находился не он, а его сын. Якобы недавно Андрея выписали из больницы, и он ехал за лекарствами. Его остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов, во время разговора тот упал и получил травмы. Однако очевидцы утверждают, что управлял машиной сам Вакарин, который, с их слов, был пьян. Тормознули депутата из-за того, что он пересёк сплошную линию. Сергей на законные требования реагировать не стал, дал газу и протащил зацепившегося за дверь инспектора несколько метров", - предполагает Telegram-канал "112".

На информацию отреагировали в региональном отделении "Единой России".

"В связи с появившимися публикациями о ДТП с участием депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина будет запрошена вся необходимая информация от ГИБДД. В зависимости от полученного ответа будут приниматься соответствующие решения", - сообщили Накануне.RU в реготделении.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству сообщили, что выскажутся о ситуации позднее.