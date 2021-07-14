Ростехнадзор подал иск о приостановке работы мусоросжигательного завода №4 в Москве

В Москве Ростехнадзор подал иск о приостановке деятельности мусоросжигательного завода №4 (ООО "Хартия"). В надзорном органе считают, что предприятие работает без необходимой лицензии. Иск подан в Перовский районный суд столицы.

Проверку Ростехнадзор начал после жалобы муниципального депутата Некрасовски Дмитрия Шувалова (КПРФ).

ООО "Хартия" - мусорный оператор, созданный бизнесменом и сыном полпреда президента на Северном Кавказе Игорем Чайкой. Жители окрестных районов неоднократно жаловались в соцсетях и СМИ на запахи от завода, которые делают жизнь крайне некомфортной.