В Челябинской области самолет с детьми, эвакуированными из лагеря из-за лесных пожаров, вылетел в Анапу

В Челябинской области дети, эвакуированные из лагеря "Родничок" в Нагайбакском районе из-за лесных пожаров, вылетели к Черному морю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Сегодня самолет с детьми вылетел из Магнитогорска в Анапу. Для них был организован чартерный рейс.

Напомним, дети были эвакуированы из лагеря 8 июля. Президент России Владимир Путин поручил организовать детям отдых на Черном море. 93 школьника будут отдыхать в Анапе во всероссийском детском центре "Смена". Для 9 самых маленьких участников смены подготовили путевки в международный детский центр "Артек".

Площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.