Стало известно, какого человека ищут на пост тренера сборной России по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, каким будет новый главный тренер сборной по футболу и когда его назначат.

По словам Матыцина, тренер сборной по футболу будет назначен в ближайшее время, до проведения отборочных матчей Чемпионата мира (они пройдут осенью).

Сборную, по словам министра, должен тренировать человек с опытом работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций.