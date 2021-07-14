14 Июля 2021
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Общество В России
Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Россия вернулась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

Россия снова занимает четвертое место по числу случаев заражения коронавирусом, об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По статистике, COVID-19 на 13 июля выявили у более чем 5,8 млн россиян.

Россия в рейтинге обошла Францию, где общее число случаев заражения составило 5,820 млн человек.

По числу смертей от коронавируса Россия также опережает Францию — 145 тыс. против 111 тыс.

Третье место по числу зараженных занимает Бразилия с 19 млн человек, на втором месте Индия с 30,9 млн инфицированных. Первое место в рейтинге занимают США с 33,9 млн случаев.

Накануне в Кремле заявили, что ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей.

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Теги: россия, коронавирус, заражение



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