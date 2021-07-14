На Среднем Урале двое работников детсада погибли при чистке канализации

На Среднем Урале работники детского сада погибли во время чистки канализации. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в Таборинском детском саду: при проведении работ по устранению засора канализационных стоков в дошкольном учреждении погибли заведующий хозяйством и разнорабочий. Их тела были обнаружены в канализационном колодце. Предварительной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обстоятельства сейчас выясняет Следственный комитет.

В прокуратуре намерены дать оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при данном виде работ. Также будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности и опрошены сотрудники детсада.