Суд отправил под домашний арест замначальника управления ПФР по Челябинской области по делу о взятке

Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю начальника регионального управления ПФР Александру Орехову, обвиняемому в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под домашним арестом он пробудет до 12 сентября. Обвиняемому нельзя покидать место проживания, запрещено пользоваться Интернетом и телефоном.

По версии следствия, 12 июля обвиняемый получил взятку в сумме более 3 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки. Вину в совершении преступления Орехов признал.