14 Июля 2021
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Экономика В России
Коллаж, падение рубля (2020) | Фото: Накануне.RU

Аналитики сообщили, почему рубль не укрепляется вслед за нефтью

Нефтяные котировки показывают уверенный рост за месяц - до $78 за баррель.

В то же время российская национальная валюта практически стагнировала, колеблясь от 72 до 74 к доллару. Укрепление национальной валюты сдерживает более высокий, чем ожидалось, разгон инфляции. Как сообщил старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич, российские финансовые рынки негативно отреагировали на сохранение высоких темпов роста цен на уровне 6,5% в годовом выражении.

Руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева считает, что распространение нового вида COVID-19 ухудшает перспективы дальнейшего экономического роста, снижает рисковый аппетит у инвесторов.

Текущее ослабление курса рубля временное и вызвано в первую очередь ослаблением всех валют развивающихся рынков против доллара, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Основные сборы для нефтяного сектора – налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход – во второй половине июля будут весьма значительными из-за роста цен на нефть: они могут достичь 1 трлн руб., что дополнительно может поддержать рубль.

Ожидаемые радикальные меры Банка России по ужесточению монетарной политики дополнительно сыграют на пользу курсу рубля летом, заявил директор инвестиционного департамента банка "Ренессанс кредит" Виктор Касьянов. Он спрогнозировал курс 72 руб./$ к концу августа.

Как считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, курс рубля в преддверии выборов может пойти вверх, пишут "Известия".

Ранее министерство финансов РФ завершило операции, необходимые для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния к новой нормативной структуре.

Как сказано в сообщении министерства, в результате из ФНБ исключен доллар США.

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Теги: нефть, рубль, валюта



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