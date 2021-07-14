Черчесов: Игра России на Евро "не захватила болельщиков"

Экс-главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги последних пяти лет работы тренерского штаба.

По его словам, российские футболисты уверенно квалифицировались на Евро-2020, однако их игра "не захватила болельщиков" по понятным всем причинам.

"До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России", - написал Черчесов на своей странице в Instagram.

Как отметил бывший тренер, помимо результатов Евро-2020 пятилетка работы тренерского штаба также охарактеризовалась хорошими результатами для российской команды.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.

Напомним, на проходящем Евро-2020 российская команда под его руководством заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие.