14 Июля 2021
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Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге ограничили скорость передвижения на электросамокатах

В некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на электросамокатах.

Разгоняться разрешено до 15 км/ч. А на пяти улицах Кронштадта введено ограничение до 10 км/ч. При этом на всей территории Петербурга передвигаться на электросамокатах со скоростью выше 20 км/ч запрещено, говорится на сайте администрации.

Тем временем, МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида аварий составил почти 195%.

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Теги: электросамокаты, Санкт-Петербург, ДТП



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