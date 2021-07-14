В Петербурге ограничили скорость передвижения на электросамокатах

В некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на электросамокатах.

Разгоняться разрешено до 15 км/ч. А на пяти улицах Кронштадта введено ограничение до 10 км/ч. При этом на всей территории Петербурга передвигаться на электросамокатах со скоростью выше 20 км/ч запрещено, говорится на сайте администрации.

Тем временем, МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида аварий составил почти 195%.