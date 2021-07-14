Путин отказался от обсуждения "Северного потока - 2" в "нормандском формате"

Обсуждать в рамках "нормандского формата" коммерческие проекты, такие как "Северный поток-2", невозможно.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что между Москвой и Киевом подписан контракт на пять лет на прокачку природного газа потребителям в Европе через территорию Украины.

О том, что на будущей встрече лидеров "нормандской четверки" необходимо обсудить вопрос российского трубопровода заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что не прочь обсудить лично с Владимиром Путиным некоторые моменты из статьи последнего о судьбе украинского и русского народов.